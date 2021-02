Stella Rossa-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Stella Rossa-Milan, ultime e probabili formazioni

STELLA ROSSA – 4-2-3-1 per gli uomini di Stankovic, che in difesa, a protezione di Borjan, dovrebbe schierare Gajic, Pankov, Milunovic e Rodic. In mediana spazio alla coppia Sanogo-Petrovic. Davanti, alle spalle di Pavkov, agiranno El Fardou, Ivanic, Gavric. In dubbio Falcinelli.

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un leggero turnover in vista del derby di domenica. In difesa potrebbe agire la coppia Romagnoli-Tomori, mentre sulle fasce i titolari Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbe invece esserci spazio per Bennacer e Meité. Davanti Mandzukic giocherà titolare e sarà supportato da Castillejo, Krunic e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE STELLA ROSSA (4-2-3-1) – Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) –G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Stella Rossa-Milan live, la designazione arbitrale

Giovedì alle ore 18:55, il Milan affronterà la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Fondamentale vincere per disputare la gara di ritorno con piu tranquillità, magari con la qualificazione già in mano. Dirige la gara Sidiropoulos. Assistenti: Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Al Var: Bastian Dankert. Assistente Var: Bibiana Steinhaus. Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos.