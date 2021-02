Stella Rossa, Stankovic: «Milan? Siamo sfortunati, Falcinelli in dubbio»

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, parla in vista della gara contro il Milan in Europa League: ecco le dichiarazioni dell’ex Inter

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della gara di Europa League contro il Milan.

«In Europa League contro il Milan? Mentirei se dicessi che non penso al Milan ma il prossimo avversario è più importante. Siamo stati sfortunati, perché Veljko Nikolić si è infortunato e non sappiamo se potremmo contare su Diego Falcinelli visto qualche problema fisico. Faremo di tutto per battere i prossimi avversari ed essere pronti per la partita contro il Milan».