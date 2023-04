Pioli: «Ecco come abbiamo preparato la partita». Le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa in vista del match di domani

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa di come il Milan ha preparato la partita contro il Napoli. Ecco le parole del tecnico rossonero:

«I giocatori rientrati dalle Nazionali stanno bene, non abbiamo avuto problemi. Dispiace per Zlatan e Kalulu. Con i giocatori che sono rimasti qui due settimane abbiamo lavorato anche individualmente, in Nazionale c’è da sperare che giochino. Stiamo bene e siamo pronti per il finale di stagione. Non credo che giocheremo a specchio, prenderemo posizioni diverse per avere dei vantaggi in entrambe le fasi. Così prepariamo le partite».