ll Milan propone sui social un sondaggio sui social per votare attraverso varie sfide la miglior giocata difensiva. Ecco la finale

Le due Semifinali hanno emesso il proprio verdetto. A sfidarsi nell’atto conclusivo per il miglior salvataggio stagionale saranno due portieri: Mike Maignan, con l’intervento su Cabral in Milan-Fiorentina alla 35ª giornata di Serie A, e Ciprian Tătăruşanu, con il rigore neutralizzato nel Derby della 12ª di campionato. Non resta che votare per eleggere il miglior intervento difensivo della stagione rossonera 2021/22.

Di seguito l’accoppiamento valido per la Finale, votazioni aperte sugli account social di AC Milan:

Mike Maignan (Milan-Fiorentina, Serie A) vs Ciprian Tătăruşanu (Milan-Inter, Serie A)