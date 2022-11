Settore giovanile Milan: i risultati del weekend

Tante vittorie nel weekend del Settore Giovanile rossonero a partire dalla goleada dell’U10 sul campo del Seguro. Nella giornata di sabato anche U15 Femminile, U9, U13, U12 e U14 hanno conquistato il bottino pieno, mentre l’U11 Femminile si è dovuta arrendere alla Baranzatese.

La mattinata di domenica si è aperta con la sconfitta della Primavera a Lecce ma è proseguita con una serie di risultati positivi: l’U17 Femminile ha superato la Riozzese e resta imbattuta al comando del Girone E con un solo gol subito in sette partite; l’U15 ne fa dieci al Venezia e mantiene vivo il testa a testa con l’Inter, con le due milanesi appaiate in vetta a pari punti; infine, l’U16 prosegue la striscia di vittorie interrotte confermandosi al primo posto solitario del Girone B.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

SABATO 12 NOVEMBRE

UNDER 10: 6ª giornata, Seguro-1-14 (5 Sorrentino, 2 Bernasconi, 2 Marchesetti, 2 Pinton, Facchi, Ruggeri)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Baranzatese-Milan 11-1 (Megna)

UNDER 9: 6ª giornata, Milan-Centro Schuster 5-0 (3 Boriani, Campus, Palotta)

UNDER 13: 7ª giornata, Milan-Pro Patria 5-2 (3 Marasco, Borsa, Ferrario)

UNDER 12: 6ª giornata, Milan-Vigor Milano 1-4 (Cremonesi, Jadid, Santopaolo, Zanellato)

UNDER 14: 7ª giornata, Pro Patria-Milan, 1-4 (8′ Grilli, 26′ Rusu, 4’st Morellini, 28’st Grilli)

UNDER 15 FEMMINILE: 7ª giornata, Minerva-Milan 1-20 (Franco x6, Tommaselli x3, Strecapede x2, Palopoli x2, Rabbolini x2, Hu, Spagliardi, Di Falco, L’Abruzzi, Caballero)

DOMENICA 13 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 12ª giornata, Lecce-Milan 1-0

UNDER 17 FEMMINILE: 7ª giornata, Riozzese-Milan 0-6 (37′ Stendardi, 39′ Paglia, 40′ Stendardi, 6’st Paglia, 12’st Stendardi, 41’st Lupatini)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-Calvairate 1-2 (Cappello)

UNDER 15: 6ª giornata, Venezia-Milan 0-10 (6′ Pisati, 8′ Lontani, 11′ La Mantia, 18′ Tartaglia, 21′ Comotto, 35′ Comotto, 5’st Pisati, 16’st Comotto, 27’st Angele, 31’st Borsani)

UNDER 16: 6ª giornata, Venezia-Milan 0-5 (25′ Liberali, 34′ Camarda, 9’st Albe, 10’st Camarda, 34’st Sassi)

UNDER 18: 8ª giornata, Venezia-Milan 2-2 (1′ Chiesurin, 34’st Malaspina)