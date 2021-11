Semili elogia Adli: «Sempre un passo avanti agli altri»

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, ha elogiato le qualità di Adli, prossimo giocatore del Milan

Khalil Semili, amico e responsabile della comunicazione dell’US Villejuif, in un’intervista ripostata da gianclucadimarzio.com ha elogiato le qualità di Adli, prossimo giocatore del Milan. Ecco le sue parole:

UN PASSO AVANTI AGLI ALTRI «Lui è un ragazzo diverso dagli altri. Suona, legge libri, è iscritto al conservatorio e ha aperto un’associazione no profit per la gente e i ragazzi della nostra città. Di testa è sempre stato avanti rispetto agli altri. Da bambino poteva parlare per ore con i più grandi. È di un’intelligenza rara».

CRESCITA CON PIOLI – «Lo sa che ogni volta c’è qualcosa di nuovo da imparare. Per lui non esiste un punto d’arrivo. Vuole sempre andare oltre. Con uno come Pioli crescerà tantissimo»