Seghezzi: «Belotti? La clausola da 100 milioni ha rovinato tutto, il Milan...»

Lucio Seghezzi, ex direttore sportivo dell’Albinoleffe, ha parlato del Gallo Belotti in ottica calciomercato:

«L’inserimento della clausola dei 100 milioni (per l’estero, ndr) ha rovinato tutto, ora il Toro lo perde a zero. Il Milan era arrivato con una cifra di 60 milioni più Niang, ma non se ne fece nulla. Con la società granata, in quest’ultima stagione, non hanno mai affrontato la questione rinnovo in maniera approfondita. Mi risulta che l’interesse del Milan fosse forte fino a poco tempo fa, vediamo la Fiorentina, ma non credo andrà al Monza. L’ho preso a 10 anni all’Albinoleffe da una squadra di Eccellenza, la Grumellese. Fino agli Allievi era una riserva. L’anno che doveva andare in Primavera, secondo lo staff non aveva prospettiva. Io ho chiesto di provarlo almeno per un anno, e alla fine la sua carriera è decollata»