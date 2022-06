Sconcerti: «L’Italia non può fare a meno di Tonali e Scamacca»

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com ha detto la sua sulla prestazione dell’Italia contro la Germania

«Io ho visto una squadra che non può fare a meno di Tonali, anche se non ha giocato benissimo, ma è moderno e straordinario nel difendere e nell’attaccare. E credo che non potrà fare a meno di Scamacca. E’ un giocatore aritmico, non penso sarà mai completo, ma se non altro tira in porta, l’ha fatto più lui di Immobile e Belotti messi insieme. Un’idea di fondo buona di Mancini è stata quella di mettere Pellegrini al posto di Insigne. Il giallorosso è l’unico che lo può sostituire».