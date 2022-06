Scaroni: Futuro Ibrahimovic? «Ecco cosa mi auguro»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso ai microfoni di ‘La Politica nel Pallone’ su Gr Parlamento

IBRAHIMOVIC – «Il futuro? Mi auguro sia ancora in campo e penso se lo auguri anche lui. So che sta procedendo a ritmi accelerati come sa fare lui, se finirà come io mi auguro ricomincerà a giocare. Ha giocato un ruolo fondamentale e continuerà a giocarlo nello spirito del Milan costruito in questi anni»