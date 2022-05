Kessié e l’ultima al Milan: i suoi numeri in rossonero

È la vigilia di Sassuolo Milan. Quella di domani sarà verosimilmente l’ultima in rossonero per Kessiè. Ecco i suoi numeri

È la vigilia di Sassuolo Milan. Quella di domani sarà verosimilmente l’ultima in rossonero per Kessié.

Dal suo arrivo al Milan, nel 2017/18, Franck Kessie è stato il giocatore rossonero a collezionare più presenze (222) e gol (36, al pari di Ibrahimović) tra tutte le competizioni. In totale il centrocampista ivoriano è rimasto in campo 18305 minuti con la maglia rossonera in questo periodo, almeno 35 ore più di qualsiasi compagno di squadra.