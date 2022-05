È il giorno di Sassuolo Milan. Ecco come la squadra rossonera ha vissuto l’avvicinamento al match scudetto contro il Sassuolo

È il giorno di Sassuolo Milan. Ecco come la squadra rossonera ha vissuto l’avvicinamento al match scudetto contro il Sassuolo:

secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato Sky Sport a Reggio Emilia, i giocatori sono stati molto colpiti dall’affluenza di tifosi in particolar modo Giroud che si è divertito a riprendere tutto, Paolo Maldini è molto provato da questo momento, riguardo alla viglia in albergo c’è chi ha fatto un pò più di fatica ad addomentarsi. Insomma attimi di trepidazione per quella che potrebbe essere una giornata storica in casa rossonera