Sassulo Milan: domenica possibile chiusura del cerchio per tre giocatori

come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, contro il Sassuolo potrebbe essere l’ultima in carriera di dello svedese. Quello che si sa è che non ha comunicato nulla alla dirigenza, la decisione come ha detto lui la prenderà a tempo debito, c’è la sensazione che se il Milan dovesse vincere, potrebbe essere davvero la chiusura perfetta del cerchio. Un’altro che sta facendo la storia del Milan è Calabria che nel 2010-11 era un giovane con tanti sogni di poterlo vincere lo scudetto ma aveva solamente 15 anni, 3-4 anni dopo ha esordito in prima squadra iniziando ad essere uno dei più importanti nella storia del club perchè ormai sono 8 le stagioni di Calabria al Milan uno di quelli che ha dato maggior continuità alla maglia rossonera. L’ultimo è Romagnoli lui in quel Roma Milan giocava dalla parte oposta, poi al Milan complici anche i problemi fisici è stato scavalcato da Kjaer, Tomori e infine da Kalulu ha il contratto in scadenza anche per lui potrebbe essere l’ultima in rossonero ed essere la chiusura di unn cerchio