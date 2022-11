Saponara: «San Siro è uno stadio speciale, per tutti». Le parole del calciatore della Fiorentina in vista del match contro il Milan

Riccardo Saponara ha parlato ai microfoni del canale TikTok della Fiorentina del match contro il Milan. Ecco le parole del calciatore viola:

«San Siro è uno stadio speciale, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo abbiamo tutte le carte in regola per mettere i rossoneri in difficoltà e per rosicchiare qualche punto»