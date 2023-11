Sacchi: «Milan altalenante. Leao? Potrà essere un fuoriclasse solo se…». Le sue dichiarazioni sul momento dei rossoneri

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni della Rai per parlare, tra le altre cose, di Milan. Le sue dichiarazioni.

SACCHI – «Oggi sono altalenanti, azzeccano una partita, ne sbagliano un’altra, secondo me ci sono troppi stranieri, il nostro è un calcio difficile, difensivo, non sono abituati, poi si mangia bene. Qui ci sono tre cose che non costano nulla e che ti permettono di essere protagonista, avere straordinaria motivazione, elevato spirito di squadra e un gioco, il gioco è paragonabile a una trama di un film, avete mai visto un film senza trama? Hanno provato in America, ecco bocciato. Io volevo 11 giocatori che giocavano con la squadra, per la squadra a tutto campo e tutto tempo, Leao ha avuto tanto da una parte e poco nel temperamento, il temperamento è una di quelle cose genetiche, difficili da avere, lui può essere un fuoriclasse? Sì, quando giocherà con la squadra, per la squadra, a tutto campo e a tutto tempo»