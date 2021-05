Sacchi: «Brave Milan e Atalanta, Champions pienamente meritata»

Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito alla grande stagione di Milan e Atalanta. Ecco le parole del noto ex allenatore rossonero

«L’Atalanta e il Milan devono essere entrambe orgogliose di quanto hanno compiuto. Per il Milan è arrivata la tanto agognata e meritata qualificazione Champions. Nell’ultima giornata i giovani di Pioli sono stati tattici come non mai. Kessie il miglior uomo in campo»