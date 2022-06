Rossoneri in Nazionale: Lazetic a segno con la SerbiaU19

È tempo di Nations League e impegni con la Nazionale. Nella serata di ieri Lazetic a segno con la SerbiaU19, Florenzi e Tonali…

Bella soddisfazione, nella serata di ieri, per Marko Lazetić. Il giovane attaccante rossonero è infatti andato a segno con la Serbia Under 19, sbloccando il match contro l’Olanda – poi terminato 2-1 per la sua nazionale – valido per la prima giornata delle Qualificazioni all’Europeo di categoria. Rete arrivata al 24′ per il numero 22 rossonero, in campo fino al 67′: per lui si è trattato del secondo gol con l’U19, con cui tornerà in campo sabato pomeriggio per affrontare l’Ucraina.

Non impiegati i tre rossoneri attualmente con l’Italia nel corso della Finalissima a Wembley contro l’Argentina: oltre a Calabria, fuori dalla lista dei 30 per il match vinto 3-0 dall’albiceleste, 90′ in panchina per Florenzi e tribuna per Tonali.