Rocchi: «Errori arbitrali? Potevamo fare meglio, ma ora..»

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitro in Italia, a margine di un evento a Palazzo Panciatichi a Firenze, ha tirato le somme della stagione dei direttori di gara italiani:

«Sicuramente potevamo fare meglio su alcune cose perché abbiamo fatto degli errori più per mancanza di concentrazione o per superficialità. Su quelli mi sono arrabbiato e chiaramente la colpa è mia perché sono il responsabile di questa situazione, cercheremo di lavorare su questo aspetto. Fra le cose positive c’è il fatto che i ragazzi stanno arbitrando in stile europeo, che è quello che gli ho chiesto a inizio stagione; i nostri migliori arbitri devono tornare ad esserlo anche in Europa e nel mondo. La comunicazione arbitro-Var? È l’aspetto su cui dobbiamo lavorare di più».