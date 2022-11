Rivale Champions Milan: un ex Juve firma la vittoria del Tottenham

Vince in rimonta grazie all’ ex Juve Bentancur il Tottenham, prossima avversaria in Champions del Milan. Leeds ko

gli Spurs hanno sempre dovuto rincorrere il Leeds, ma l’hanno spuntata per 4-3 nel finale: il Leeds, in vantaggio per la terza volta al 76esimo, si è visto rimontare in tre minuti tra 81esimo e 84esimo per il 4-3 finale con la doppietta di Bentancur.