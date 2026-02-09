Rinnovo Modric, quali sono i fattori che peseranno sulla scelta del campione Croato? Sono ben tre: ecco quali

Rinnovo Modric, sono ben tre i fattori che peseranno sulla scelta futura del campione croato: ecco quali. I dettagli

Il futuro del centrocampo del Milan passa inevitabilmente dai piedi e dalla testa di Luka Modric. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le strategie estive del direttore sportivo Igli Tare dipenderanno in gran parte dalla scelta che il croato prenderà al termine dell’attuale stagione. Arrivato nell’estate del 2025, Modric ha firmato un contratto annuale con scadenza 30 giugno 2026, ma con un asso nella manica decisivo per il club di Via Aldo Rossi.

Rinnovo Modric, l’opzione nel contratto e i tre fattori chiave

Il croato si è riservato «un’opzione unilaterale per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione, fino al 30 giugno 2027». Se il numero 10 decidesse di restare, Massimiliano Allegri potrebbe contare ancora su un leader carismatico, permettendo alla società di dirottare i fondi del mercato su altri reparti. Tuttavia, la decisione finale non è scontata e dipenderà da tre elementi fondamentali: il posizionamento finale del Milan, l’esito dei Mondiali con la Croazia e, non ultimo, il parere della sua famiglia.

Nonostante i 40 anni suonati, il contributo di Modric alla causa rossonera è stato finora eccezionale, con un gol e tre assist all’attivo. La sua capacità di amministrare il gioco e la tenuta atletica hanno stupito tutti: «A 40 anni compiuti, Modric vanta una tenuta atletica straordinaria, colpisce per la voglia di sacrificarsi nei duelli e nella corsa». Il sogno di Allegri e della dirigenza è quello di vederlo ancora protagonista a San Siro, magari regalandogli l’ultima passerella in quella Champions League che ha già alzato per ben 6 volte in carriera.