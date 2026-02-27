Connect with us

News

Settore Giovanile Milan, weekend intenso: Derby per l’Under 18, Primavera in campo domenica

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

Milan femminile

Settore Giovanile Milan, il programma del fine settimana si preannuncia ricco di sfide cruciali per le promesse rossonere

Il vivaio del Milan si prepara a vivere tre giorni di grande calcio, caratterizzati da impegni che metteranno alla prova la crescita dei giovani talenti del Diavolo. Il fine settimana sarà insolitamente lungo, poiché l’evento principale è stato posticipato a lunedì pomeriggio: alla PUMA House of Football andrà infatti in scena il Derby dell’Under 18, una sfida che da sempre accende la rivalità cittadina contro i nerazzurri.

Sabato tra Under femminili e attività di base

La giornata di sabato 28 febbraio sarà dedicata principalmente ai più piccoli e al calcio femminile. In campo scenderà l’Under 17 femminile, impegnata nella quarta giornata di campionato contro il Como Women tra le mura amiche. Contemporaneamente, le categorie Under 9, 10, 11 e 12 animeranno i centri sportivi di Rho e Milano, confermando l’importanza dell’attività di base per la società di via Aldo Rossi.

Questi giovani atleti sognano di seguire le orme dei campioni della prima squadra, oggi guidata con polso da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e del lancio dei giovani un pilastro della sua gestione sportiva.

Domenica di fuoco: trasferte difficili e sfide casalinghe

Il programma di domenica 1 marzo si preannuncia particolarmente complesso. La Primavera maschile, sotto la supervisione del club che spera di accorciare il distacco dall’Inter capolista di Cristian Chivu, affronterà una trasferta proibitiva sul campo della Roma. Anche l’Under 16 e l’Under 15 saranno impegnate lontano da casa, precisamente contro il Como, in partite che richiederanno massima concentrazione.

A Milanello e dintorni, invece, l’Under 17 maschile riceverà il Padova, cercando di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Mentre la prima squadra di Allegri si prepara alla battaglia di Cremona, il settore giovanile rossonero continua il suo percorso di formazione, con l’auspicio di produrre i futuri titolari del Milan del domani.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: fissato il prezzo di Estupinan, Tare pensa ad un nuovo colpo “alla Modric”

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO6 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×