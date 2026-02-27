Settore Giovanile Milan, weekend intenso: Derby per l’Under 18, Primavera in campo domenica

Settore Giovanile Milan, il programma del fine settimana si preannuncia ricco di sfide cruciali per le promesse rossonere

Il vivaio del Milan si prepara a vivere tre giorni di grande calcio, caratterizzati da impegni che metteranno alla prova la crescita dei giovani talenti del Diavolo. Il fine settimana sarà insolitamente lungo, poiché l’evento principale è stato posticipato a lunedì pomeriggio: alla PUMA House of Football andrà infatti in scena il Derby dell’Under 18, una sfida che da sempre accende la rivalità cittadina contro i nerazzurri.

Sabato tra Under femminili e attività di base

La giornata di sabato 28 febbraio sarà dedicata principalmente ai più piccoli e al calcio femminile. In campo scenderà l’Under 17 femminile, impegnata nella quarta giornata di campionato contro il Como Women tra le mura amiche. Contemporaneamente, le categorie Under 9, 10, 11 e 12 animeranno i centri sportivi di Rho e Milano, confermando l’importanza dell’attività di base per la società di via Aldo Rossi.

Questi giovani atleti sognano di seguire le orme dei campioni della prima squadra, oggi guidata con polso da Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che ha fatto del pragmatismo e del lancio dei giovani un pilastro della sua gestione sportiva.

Domenica di fuoco: trasferte difficili e sfide casalinghe

Il programma di domenica 1 marzo si preannuncia particolarmente complesso. La Primavera maschile, sotto la supervisione del club che spera di accorciare il distacco dall’Inter capolista di Cristian Chivu, affronterà una trasferta proibitiva sul campo della Roma. Anche l’Under 16 e l’Under 15 saranno impegnate lontano da casa, precisamente contro il Como, in partite che richiederanno massima concentrazione.

A Milanello e dintorni, invece, l’Under 17 maschile riceverà il Padova, cercando di sfruttare il fattore campo per conquistare punti preziosi. Mentre la prima squadra di Allegri si prepara alla battaglia di Cremona, il settore giovanile rossonero continua il suo percorso di formazione, con l’auspicio di produrre i futuri titolari del Milan del domani.