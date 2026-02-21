Milan Primavera Napoli, finisce 2-1: Scotti regala la seconda vittoria consecutiva ai rossoneri!

Milan Primavera Napoli, finisce 2-1: la doppietta di Scotti regala la seconda vittoria consecutiva ai rossoneri nella 26a giornata di Primavera 1

Il Milan Primavera di Giovanni Renna conquista una vittoria fondamentale per 2-1 contro il Napoli nella 26ª giornata di Primavera 1, dopo il precedente successo per 2-1 contro il Genoa. Con questi tre punti, i rossoneri salgono a 37 punti, riagganciando la zona playoff e preparando la prossima sfida contro la capolista Roma, un altro snodo cruciale della stagione.

Scotti da applausi: punizione perfetta e contropiede letale

Il match ha visto un primo tempo equilibrato, con il Milan che ha dominato il possesso ma ha faticato a creare occasioni concrete. Tuttavia, la ripresa è stata tutta un’altra storia grazie alla classe di Filippo Scotti, che ha sbloccato il punteggio con una punizione magistrale al 47’, che ha trovato l’incrocio dei pali con potenza e precisione, lasciando Ferrante immobile. Il raddoppio rossonero è arrivato al 77’ grazie a un’azione perfettamente orchestrata in contropiede: Borsani ha lanciato Scotti, che ha allargato per Domniței, il quale ha servito ancora una volta Scotti, che ha concluso a porta vuota per il 2-0.

Napoli reagisce, ma il Milan resiste

Nonostante un buon tentativo di reazione da parte del Napoli, che ha colpito la traversa con Borriello e successivamente accorciato le distanze con un rigore di Gorica all’87’, il Milan ha saputo mantenere il controllo della gara e portare a casa i tre punti. Il portiere Bouyer ha continuato a garantire sicurezza, salvando più volte su tentativi pericolosi degli avversari.

Un Milan maturo e concentrato: la vittoria inizia a prendere forma

La vittoria contro il Napoli dimostra ancora una volta la maturità della squadra di Renna, che, nonostante il gol subito e qualche difficoltà nella gestione del gioco, ha mantenuto il controllo dell’incontro. Scotti, autore della doppietta decisiva, ha confermato il suo ottimo stato di forma, diventando uno dei protagonisti principali di questo successo.

Con la vittoria a Carate Brianza, il Milan Primavera guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Roma, con la possibilità di consolidare ulteriormente le proprie ambizioni playoff.

IL TABELLINO

MILAN-NAPOLI 2-1

MILAN (4-3-3): Bouyer; Nolli, E. Cissé, Cullotta, Borsani; Mancioppi, Hodzic (27’st M. Cisse), Perera; Zaramella, Scotti, Idrissi (13’st Domniței). A disp: Catalano; Del Forno, Dotta, Grilli, Mercogliano, Vechiu; Plazzotta; Perina, Petrone. All.: Renna

NAPOLI (3-4-3): Ferrante; Garofalo (45’st Anic), Caucci, Eletto (1’st Gambardella) (26’st Melnyk); Olivieri (33’st Zappettini), Cimmaruta, Genovese, Torre; Baridò (33’st Gorica), Raggioli, Borriello. A disp: Pugliese, Spinelli; De Luca; Iovine. All.: Rocco.

Arbitro: Aloise di Lodi.

Gol: 4’st e 32’st Scotti (M), 43’st rig. Gorica (N).

Ammoniti: 2’st Gambardella (N), 8’st Mancioppi (M), 36’st Cullotta (M), 40’st M. Cisse (M).