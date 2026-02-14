Connect with us

Genoa Milan Primavera 1-2: vittoria fondamentale per i ragazzi di Renna dopo due sconfitte. Il resoconto del match

2 ore ago

renna milan

Genoa Milan Primavera 1-2: importante vittoria dei rossoneri di Renna che ritrovano i tre punti dopo due sconfitte consecutive

Dopo un periodo di appannamento durato quasi un mese, il Milan Primavera di Renna ritrova il sorriso e tre punti fondamentali. Nella trasferta ligure contro il Genoa, i rossoneri si sono imposti per 2-1, riscattando le ultime due sconfitte consecutive e tornando a muovere la classifica in modo significativo.

Genoa Milan Primavera 1-2: una vittoria di carattere

Il match si è messo subito in discesa per il Diavolo, capace di gestire bene le fasi salienti della gara:

  • Le Reti: Il Milan ha sbloccato l’incontro nel primo tempo grazie a un guizzo di Perera. Nella ripresa, è stato Domnitei a firmare il raddoppio che sembrava aver messo in ghiaccio il risultato. Inutile, nel recupero, la rete rossoblù siglata da Galvano.
  • Superiorità Numerica: I rossoneri hanno beneficiato dell’espulsione di Carbone (per proteste) poco dopo la mezz’ora, giocando per circa un’ora con l’uomo in più. Un vantaggio che ha permesso alla squadra di Renna di controllare il ritmo, nonostante il brivido finale.
  • La Classifica: Grazie a questo exploit esterno, il Milan sale a quota 34 punti, agganciando proprio il Grifone in una zona di classifica più consona al talento della rosa.

La svolta di Renna

L’ultima vittoria risaliva al 20 gennaio; questo successo interrompe un digiuno pericoloso e ridà fiducia a un gruppo che sta crescendo.

