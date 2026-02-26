Mercato Milan, dall’Inghilterra giunge l’indiscrezione: i rossoneri puntano a un altro colpo “alla Modric”? Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che vorrebbero i rossoneri su un giocatore del Manchester United

Dopo il grande colpo Luka Modric della scorsa estate, il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe accogliere un altro pilastro del Real Madrid pluricampione d’Europa: Casemiro. Il brasiliano, attualmente alla sua quarta stagione con il Manchester United, è vicino al capolinea della sua avventura in Premier League. Secondo la testata britannica The Sun, il club inglese non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, rendendo il classe ’92 uno dei parametri zero più ambiti del panorama internazionale: «A fine stagione non ci sarà il rinnovo del contratto tra club e giocatore».

Mercato Milan, sulle orme dell’amico Modric

Nonostante le ricche sirene della MLS statunitense, il desiderio del centrocampista è quello di rimanere nel calcio d’élite europeo per dimostrare di essere ancora un calciatore cruciale. In questo scenario, l’indiscrezione suggerisce che l’Italia sia la destinazione prediletta e che il club rossonero rappresenti l’opzione ideale. Casemiro sarebbe entusiasta di «seguire le orme dell’ex compagno e amico Modric», ricostituendo a Milano una parte di quella mediana leggendaria che ha fatto la storia recente dei Blancos sotto la guida di Zidane e Ancelotti.

Sebbene al momento non siano state avviate trattative ufficiali o contatti diretti tra la dirigenza milanista e l’entourage del giocatore, le voci si fanno sempre più insistenti. Fonti vicine al mediano avrebbero confermato questa forte predilezione per la Serie A, vedendo nel progetto di Allegri il contesto perfetto per un’ultima sfida ad alti livelli. «Casemiro non avrebbe intenzione di lasciare l’Europa», e il Milan, a caccia di leader carismatici e muscoli per il centrocampo, osserva con estremo interesse l’evolversi della situazione a Manchester.