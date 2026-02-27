Mercato Milan, obiettivo Champions e poi i rinnovi: ecco la situazione. Segui tutte le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il futuro prossimo del Milan è strettamente legato alla qualificazione alla prossima Champions League. La massima competizione europea non rappresenta solo un palcoscenico prestigioso, ma costituisce una vera e propria risorsa economica vitale per le casse del club di Via Aldo Rossi. L’obiettivo del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare è chiaro: garantire ai rossoneri i ricavi necessari per sostenere un monte salari in crescita e finanziare un mercato estivo di alto profilo.

La strategia del Diavolo tra campo e mercato

Il Milan ha bisogno di incassare svariati milioni per finanziare la campagna acquisti progettata per permettere all’allenatore Massimiliano Allegri, tecnico esperto e pragmatico, di competere su più fronti. Questi fondi saranno cruciali non solo per portare nuovi innesti a Milanello, ma anche per blindare i pilastri attuali della rosa.

Dopo aver risolto la priorità assoluta relativa al portiere francese Mike Maignan, il cui contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno, la dirigenza guidata da Tare può ora concentrarsi su altre posizioni contrattuali importanti.

Rinnovi rossoneri: la situazione dei big

La strategia societaria prevede di affrontare i rinnovi di contratto senza particolare fretta. Il club è fiducioso, poiché la maggior parte dei giocatori chiave sembra propensa a proseguire la propria avventura in rossonero. Nelle prossime settimane, i dialoghi entreranno nel vivo per blindare giocatori fondamentali per il progetto tattico di Allegri:

Fikayo Tomori : roccioso difensore centrale inglese, perno della retroguardia.

: roccioso difensore centrale inglese, perno della retroguardia. Ruben Loftus-Cheek : centrocampista fisico dotato di grande inserimento.

: centrocampista fisico dotato di grande inserimento. Rafael Leao : l’esterno offensivo portoghese, stella assoluta della squadra.

: l’esterno offensivo portoghese, stella assoluta della squadra. Christian Pulisic : duttile talento statunitense capace di cambiare le partite.

: duttile talento statunitense capace di cambiare le partite. Davide Bartesaghi: giovane promessa cresciuta nel vivaio rossonero.

In via Aldo Rossi si respira ottimismo: le eventuali firme sui nuovi contratti potrebbero essere rimandate a primavera inoltrata, una volta consolidata la posizione in classifica che garantisce l’accesso all’Europa che conta.