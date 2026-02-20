Maldini celebra l’anniversario di Berlusconi al Milan: il post che emoziona i tifosi

Maldini celebra l’anniversario di Berlusconi al Milan attraverso un ricordo iconico condiviso sui social

Il 20 febbraio non è una data qualunque per il popolo milanista. Esattamente in questo giorno, nel 1986, Silvio Berlusconi assumeva ufficialmente la presidenza del club, dopo aver siglato l’accordo dieci giorni prima. Si trattò di un salvataggio in extremis: il club era reduce da due declassamenti nella serie cadetta e navigava in acque agitate a causa di una crisi economica gravissima. L’intervento del Cavaliere trasformò quello spettro di fallimento nel ciclo più glorioso del calcio moderno.

Maldini celebra l’anniversario di Berlusconi al Milan: il palmares del mito

In trentuno anni di presidenza, il sodalizio ha prodotto ben 29 trofei ufficiali. La bacheca del club si è arricchita con 8 Scudetti, 5 Coppe dei Campioni/Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club. A questi si aggiungono 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe europee e una Coppa Italia.

Il volto di questa epopea è indubbiamente Paolo Maldini, difensore leggendario e simbolo di eleganza in campo, che ha vissuto da protagonista quasi ogni trionfo.

Un omaggio silenzioso su Instagram

Proprio il capitano storico ha voluto ricordare l’inizio di quell’avventura. Tramite una storia Instagram, Maldini ha pubblicato lo scatto del Presidente al suo arrivo a Milanello, centro sportivo d’avanguardia dove si sono formati talenti come Franco Baresi, storico libero e predecessore di Paolo nella leadership della difesa.

Il messaggio è minimalista: solo la data, 20 febbraio 1986. Una scelta comunicativa chiara, che suggerisce come «ogni parola sarebbe superflua» per descrivere l’impatto che quella firma ha avuto sulla storia del calcio mondiale. Un tributo che unisce il passato glorioso al presente, ricordando a tutti dove è nata la leggenda dei pluricampioni d’Europa.