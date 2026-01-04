Maldini Milan, 39 anni dal primo gol: la leggenda rossonera segnò contro il Como. Segui le ultimissime

Il 4 gennaio non è una data qualunque per i sostenitori del Diavolo. Esattamente 39 anni fa, nel 1987, prendeva il via la straordinaria epopea realizzativa di uno dei calciatori più iconici della storia del calcio mondiale: Paolo Maldini. L’ex leggendario terzino e storico dirigente dei rossoneri, simbolo di fedeltà e classe assoluta, siglava in quel freddo pomeriggio il suo primo centro ufficiale con la maglia della squadra che lo avrebbe reso immortale.

La storica sfida contro il ComoLa cornice dell’evento fu lo stadio della città lariana durante un combattuto Como-Milan, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. La partita, terminata 1-0 a favore della compagine meneghina, fu decisa proprio da un guizzo del giovane Maldini. L’azione del gol nacque da un potente colpo di testa di Pietro Paolo Virdis, l’attaccante sardo celebre per il suo fiuto del gol e la sua precisione aerea; sulla corta respinta del portiere avversario, il futuro capitano fu il più lesto di tutti a ribattere in rete, regalando la vittoria ai suoi.Il legame tra passato e presente: l’era Allegri e TareOggi, nel 2026, il ricordo di campioni totali come Maldini funge da faro per il nuovo progetto tecnico del Milan. La società ha deciso di affidare la rinascita sportiva a Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese plurititolato e maestro della gestione tattica, tornato sulla panchina rossonera per riportare il club ai vertici della classifica.Parallelamente, la costruzione della rosa e la ricerca di nuovi talenti che possano ricalcare le orme dei grandi del passato è nelle mani di Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo del club rossonero, dirigente albanese di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato internazionale, sta lavorando intensamente per fornire ad Allegri i profili ideali per un ciclo vincente. La visione di Tare mira a scovare giovani promesse che possiedano la stessa dedizione mostrata da Paolo Maldini fin dal suo esordio.Un’eredità che pesa e stimolaMentre campioni attuali come Rafael Leao, l’ala portoghese funambolica e imprevedibile, o Theo Hernandez, il terzino francese dalla potenza devastante, continuano a scrivere il presente del Milan, ricorrenze come quella del primo gol di Maldini ricordano a tutto l’ambiente cosa significhi vestire questa maglia. Con la guida strategica di Igli Tare dietro la scrivania e la sapienza di Massimiliano Allegri sul campo, il Diavolo guarda al futuro onorando le leggende che hanno reso grande la sua storia.