Leao crede ancora nello Scudetto: il messaggio social dell’attaccante rossonero non lascia dubbi! – FOTO

Leao non molla il sogno Scudetto e sui social manda un messaggio molto chiaro: ecco ciò che ha scritto il rossonero

Rafael Leao è tornato. Dopo aver interrotto il digiuno realizzativo nel pareggio contro il Como, la stella del Milan ha voluto scuotere l’ambiente con un messaggio motivazionale che profuma di sfida tricolore. Nonostante il distacco di sette lunghezze dalla vetta della classifica, il talento lusitano non sembra intenzionato ad ammainare la bandiera dello scudetto. L’obiettivo della squadra di Massimiliano Allegri è ora quello di mettere pressione ai cugini nerazzurri, cercando di rosicchiare punti preziosi nelle restanti giornate di campionato.

La vetta, attualmente occupata dall’Inter guidata da Cristian Chivu, dista ancora parecchio, ma il morale in casa rossonera è rinfrancato dal ritorno al gol del suo uomo più rappresentativo. Leao ha affidato ai social il suo pensiero, sottolineando come la lotta per il titolo sia ancora lunga e imprevedibile.

Leao, la volata tricolore entra nel vivo

Il messaggio postato dall’attaccante sembra un riferimento diretto alla marcia trionfale dell’Inter di Cristian Chivu, che finora ha dominato il torneo con grande costanza. Leao, però, invita alla calma e alla perseveranza, convinto che il fiato dei rossoneri possa durare più di quello dei rivali: «Non è uno sprint, ma una maratona».

Queste parole caricano l’ambiente milanista in vista del finale di stagione, trasformando l’inseguimento in una prova di nervi e resistenza. Se il Milan di Allegri riuscirà a mantenere alta la tensione, il distacco di sette punti potrebbe non essere un ostacolo insormontabile. La sfida a distanza tra le due sponde del Naviglio è ufficialmente lanciata: la corsa verso lo scudetto è tutt’altro che conclusa.