Oddo dopo Caldiero Terme Milan Futuro: «Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, nella ripresa c'è stata gestione»

2 ore ago

Oddo dopo Caldiero Terme Milan Futuro ha parlato del successo dei rossoneri nel match della 25a giornata del girone B di Serie D

Domenica, il Milan Futuro ha ottenuto una vittoria importante sul campo del Caldiero Terme, trionfando 0-3 grazie alle reti di Magrassi, Chaka Traorè (su rigore) e Sala nella 25a giornata del girone D di Serie D.

Dopo il match, il tecnico Massimo Oddo ha analizzato la prestazione dei suoi ai canali ufficiali del club rossonero, esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto.

COMMENTO DI ODDO SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto sicuramente una bella gara, c’è stata continuità. Nel primo tempo abbiamo creato e spinto di più, mentre nel secondo abbiamo gestito un pochino le energie: sono contento perché abbiamo fatto una partita intelligente e abbiamo fatto quello che dovevamo fare nei momenti giusti. I ragazzi sono stati molto bravi e abbiamo concesso praticamente pochissimo: per il resto abbiamo fatto molto molto bene».

IL TABELLINO
CALDIERO TERME-MILAN FUTURO 0-3

CALDIERO TERME (3-5-2): Zouaghi; Ruggeri, Petdji, Gentile (10’st Viviani); Zappa, Liberati (19’st Zerbato), Zazzi, Locati (10’st Parisi), Zanetti (19’st Furini); Goglino, Orfeini (32’st Mauri). A disp.: Malusà; Baldani, Gecchele; Giannini. All.: Soave.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Vladimirov, Zukić (43’st Pagliei), Karaca (43’st Tartaglia); Sala (30’st Geroli), Eletu (30’st Branca), Sardo; Ossola, Magrassi, Traoré (20’st Lontani). A disp.: Longoni; Colombo; Domniței, Menon. All.: Oddo.

Arbitro: Artini di Firenze.

Gol: 8′ Magrassi (M), 19′ rig. Traoré (M), 30′ Sala (M).

Ammoniti: 12’st Sardo (M), 22’st Ossola (M), 23’st Viviani (C), 35’st Petdji (C), 49’st Furini (C).

Con questa vittoria, il Milan Futuro si è portata a 41 punti in classifica a -11 dal primo posto della Folgore Caratese e a -1 dal secondo posto, in piena zona playoff.

