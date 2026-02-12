Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e non solo

Domani torna la Serie A con Pisa-Milan. Pensi che i rossoneri possano ancora insidiare il primo posto dell’Inter e più in generale cosa pensi del lavoro svolto da Allegri finora?

«Sicuramente il gap che c’è n questo momento dall’Inter è recuperabile perchè alla fine arriverà su chi sbaglierà meno. E’ vero che l’Inter ha la possibilità di commettere qualche errore però questo significherebbe anche che il Milan deve fare un percorso netto ed è una cosa impensabile sia per una che per l’altra. Sono due squadre quadrate e che sanno quello che vogliono. Soprattutto il Milan ha pochi fronzoli ma pensa ad arrivare al risultato. Per quanto riguarda la differenza rispetto all’anno scorso, secondo me, a prescindere dai giocatori funzionali che sono arrivati nella rosa, è merito dell’allenatore. Ad Allegri non gli piace tanto sentirsi dire che bello ma gli piace sentirsi dire che bravo perchè vince. Alla fine il risultato è sopra tutto, specie in Italia, e di conseguenza Allegri è un maestro in questo e lo sa bene. Sicuramente, anche se lui non lo dice, ci proverà fino alla fine per lo scudetto. Dall’altra parte però c’è appunto l’Inter che è una squadra forte, allenata bene e che fa un buon calcio e sa quello che vuole. La determinazione e la voglia che mettono quando scendono in campo sono molto importanti per entrambe le squadre».

Rimanendo sul Milan, vorrei un tuo parere sul grande impatto che hanno avuto due giocatori come Modric e Rabiot. Il primo non sembra avere i 40 anni che ha, il secondo probabilmente è la migliore mezzala del campionato con McTominay…

«Come dice Allegri, quando uno è un campione è un campione. Non si possono fare tanti ragionamenti, quando uno è forte è forte. E anche per questo ci sono i livelli tra i giocatori. Sono due giocatori che per tutta la loro carriera hanno fatto ottime cose quindi c’è poco margine di errore quando vai a prendere Modric e Rabiot. E’ ovvio, parlando di Modric, che quando vedi che gioca tutte le partite e ancora è uno di quelli che corre di più la cosa non dico che sorprenda ma ti lascia un pò entusiasta perchè un giocatore del suo calibro, che sono tanti anni che fa questo mestiere e ancora lì che corre più degli altri e ancora riesce a giocare la palla sempre con grande lucidità. Io avevo lo stesso ruolo, ovviamente senza fare paragoni, però quando sono arrivato a 36-37 anni non ce la facevo più a correre in una determinata maniera e quindi tanto di cappello. Parliamo di due super-campioni».

In ottica Nazionale quest’anno si stanno imponendo tanti giovani interessanti, da Pio Esposito a Palestra, Bartesaghi e Vergara. Credi che siano già spendibili in ottica playoff e credi che Gattuso sia l’uomo giusto per portarci al Mondiale o hai dubbi in merito?

«Pochi dubbi anche perchè bisogna essere super ottimisti in merito e super convinti di farcela. Gattuso è ovviamente l’uomo giusto perchè dal punto di vista caratteriale e dal punto di vista emotivo riesce a tirar fuori il meglio dai propri giocatori. Non sarà semplice però abbiamo nelle corde, nelle gambe e nei piedi la possibilità di qualificarci. Quindi senza dubbio ha gli uomini per affrontare queste partite nella migliore condizione possibile, soprattutto a livello mentale. Per quanto riguarda i giovani ce ne sono tanti. L’anno scorso vedevo Vergara e mi impressionava per come giocava. A me che lo andavo a vedere dal vivo dicevano fosse un pò discontinuo, come se facesse una partita bene e due no, però le qualità c’erano. E’ ovvio che poi bisogna dare fiducia a questi ragazzi. Bisogna metterli in campo e farli giocare, dargli la possibilità di sbagliare una partita se si vede il talento. Secondo me ce ne sono tanti di giovani, anche scendendo di categoria in B o in C, che possono fare bene».

