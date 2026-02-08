Connect with us

Modric e l’intreccio con Allegri: Max se lo gode e ha una speranza chiara per il futuro. Lo scenario

Modric e quello speciale rapporto con Massimiliano Allegri: il tecnico ha la speranza che il croato possa prolungare per un anno

L’impatto di Luka Modric sul mondo rossonero non è stato solo un colpo di marketing, ma una vera e propria rivoluzione tattica e carismatica. Arrivato a 40 anni per realizzare il sogno cullato fin da bambino — quando ammirava le gesta di Zvonimir Boban — il fuoriclasse croato si è preso le chiavi del centrocampo di Massimiliano Allegri, dimostrando che la classe non ha data di scadenza. Secondo quanto riportato da TMW, il suo contributo sta ricalcando, per leadership e peso specifico, quello che ebbe Zlatan Ibrahimovic al suo ritorno dagli USA.

Modric, il report: Il “metronomo” totale di Allegri

Modric sta vivendo una seconda giovinezza in una posizione inedita, quella di mediano davanti alla difesa, dove sta riscrivendo i canoni del ruolo:

  • Non solo Fosforo, anche Muscoli: Nonostante l’età, Luka non ha bisogno di “mastini” che corrano per lui. Grazie a un posizionamento perfetto e a un’intelligenza fuori scala, si è riscoperto un eccezionale recupera-palloni, intercettando una quantità industriale di traiettorie sulla propria trequarti.
  • Il Migliore d’Europa: I dati di Gradient Sports sono impressionanti: contestualizzando ogni gesto tecnico, Modric risulta attualmente il miglior passatore nei top 5 campionati europei. Le sue scelte sono sempre sicure, mai banali, e mettono costantemente i compagni in condizione di offendere tra le linee.
  • Gestione Fisica: Allegri, che sorride godendosi lo spettacolo, ne ha curato l’impiego ai limiti della perfezione, permettendogli di essere il perno di un Milan saldamente al secondo posto.

Il futuro: la scelta è nelle mani di Luka

Il contratto firmato in estate prevede un’opzione per un’ulteriore stagione (2026/27), ma la clausola è unilaterale: sarà solo il calciatore a decidere se continuare.

Al momento, Modric non ha ancora sciolto le riserve (come confermato anche da Passerini). È concentrato solo sul finale di stagione e sull’obiettivo Champions, felice di vivere questa “magia” in una città e in un club dove si trova a meraviglia. La decisione arriverà tra qualche mese, ma l’eredità che sta lasciando ai compagni, ammaliati dalla sua dedizione, è già inestimabile.

