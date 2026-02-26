Connect with us

Milan, ecco presente e futuro: Leao e la foto social con Camarda: «Fratellino»

Milan, una foto che racchiude sia presente che futuro: Rafael Leao e l’immagine social con Francesco Camarda

In un pomeriggio che ha scaldato il cuore dei tifosi rossoneri, Rafael Leao ha condiviso sui social uno scatto significativo insieme a Francesco Camarda. Il fuoriclasse portoghese ha voluto rendere omaggio al classe 2008, definendolo pubblicamente il suo «Fratellino». Un gesto che testimonia il forte legame tra il numero 10 di Massimiliano Allegri e il giovanissimo attaccante, considerato da molti il prospetto più interessante del calcio italiano e futura colonna del reparto offensivo milanista.

Milan, il punto sull’infortunio di Camarda

Nonostante il clima sereno, la foto ha mostrato un dettaglio che non è sfuggito ai sostenitori più attenti: Camarda, attualmente in prestito al Lecce per farsi le ossa in Serie A, si è presentato ancora con il tutore alla spalla. Il ragazzo è infatti reduce da un intervento chirurgico resosi necessario dopo l’infortunio accusato all’inizio del 2026. «L’attaccante si è mostrato sorridente ma ancora con il tutore», confermando che il percorso di recupero prosegue regolarmente sotto l’occhio vigile dello staff medico.

L’incontro rappresenta un segnale di unità in casa Milan, nonostante la distanza geografica dovuta al prestito in terra pugliese. Per la squadra di Allegri, il ritorno alla piena forma di Camarda è fondamentale in ottica futura, mentre per il presente Leao continua a esercitare il ruolo di leader carismatico e mentore. «Il presente e il futuro del Milan. Insieme», recita la didascalia ideale di un pomeriggio che proietta il club verso le prossime stagioni, con la speranza di rivedere presto il “fratellino” di Rafa protagonista sul campo senza più limitazioni fisiche.

