Calciomercato Milan, interesse per Valdepeñas del Real Madrid: l’indiscrezione delle ultime ore

Calciomercato Milan, i rossoneri mostrano interesse per Valdepeñas, classe 2006 del Real Madrid. L’indiscrezione da Moretto

Víctor Valdepeñas è nel mirino del Milan. Il difensore centrale classe 2006 del Real Madrid sta attirando l’attenzione dei rossoneri, come riferito dal giornalista Matteo Moretto tramite X e YouTube.

Dopo aver esordito in Liga il 14 dicembre 2025 contro l’Alavés, è attualmente uno dei punti di forza della seconda squadra del Real Madrid, che milita nella Primera Federación, la terza serie spagnola. Nonostante la giovane età, il difensore ha dimostrato grande maturità e personalità, segnando anche due gol nelle 26 presenze di questa stagione.

Il Milan segue da mesi Valdepeñas attraverso la sua rete di osservatori, apprezzando non solo le sue qualità difensive, ma anche la sua versatilità. Sebbene sia principalmente un difensore centrale, il giocatore si adatta benissimo anche nel ruolo di terzino sinistro, un profilo che rispecchia le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri, che sta cercando di rinforzare la sua batteria di difensori.

Classico prototipo di difensore moderno: veloce, solido, e capace di interpretare diverse posizioni in difesa. Inoltre, condivide lo stesso agente di Mario Gila, un altro obiettivo di Igli Tare per il mercato estivo, segno che le due trattative potrebbero essere collegate.

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