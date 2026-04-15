Calciomercato Milan, il futuro di Leao al centro delle riflessioni rossonere: secondo l’esperto questa è la situazione

Calciomercato Milan, riflessioni sul futuro di Leao dei rossoneri che stando a quanto raccontato da Baiocchini stanno valutando il suo addio

Un’altra settimana difficile per Rafael Leao, il numero 10 del Milan e giocatore più pagato della squadra. Sabato scorso, durante il deludente match contro l’Udinese (perso 0-3), il portoghese è stato pesantemente fischiato dai propri tifosi al momento della sua sostituzione. Un gesto che non si era mai visto con una tale intensità e che potrebbe aver segnato un punto di non ritorno nel rapporto tra Leao e la tifoseria rossonera. Sebbene non siano ancora chiare le implicazioni a lungo termine, il calciatore dovrà concentrarsi sulle ultime sei partite di campionato e cercare di risollevare la propria performance.

Manuele Baiocchini, giornalista inviato di Sky Sport 24, ha commentato la situazione, puntando il riflettore su quello che potrebbe essere il futuro del portoghese e riferendo:

PAROLE – «A fine stagione c’è un grande punto interrogativo. In questo momento Leao non sta facendo vedere quello di cui è capace, le sue potenzialità. Ha uno stipendio pesante che arriva quasi a 7 milioni di euro. Non è arrivata un’offerta, ci sono state richieste di informazioni, ma qualora arrivasse un’offerta, il Milan la prenderebbe in considerazione».

Secondo Baiocchini, il Milan non chiude le porte a una possibile cessione di Leao se dovesse arrivare un’offerta concreta, spiegando come «se dovesse arrivare intorno ai 60 milioni di euro, quello potrebbe essere il prezzo estivo, il club potrebbe anche decidere di privarsi di quello che rappresenta un po’ un interrogativo per il futuro».