Kim Milan, la Juventus di Spalletti si inserisce nella corsa per il difensore coreano e sfida i rossoneri

Kim Milan e la concorrenza bianconera: l’AD Comolli tenta il colpo a sorpresa per soffiare Kim Min-jae al club di Via Aldo Rossi

Il futuro di Kim Min-jae si trasforma in un vero e proprio derby di mercato. Sebbene il Milan osservi da tempo la situazione del centrale in forza al Bayern Monaco, le ultime notizie riportate da Filippo Cornacchia su La Gazzetta dello Sport rimescolano totalmente le carte. La Juventus, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli, avrebbe infatti messo nel mirino l’ex difensore del Napoli, individuandolo come il rinforzo ideale per alzare la qualità della rosa a disposizione di Luciano Spalletti.

L’idea di Comolli e il possibile sacrificio di Bremer

Il piano della Juventus è ambizioso e punta a ricreare a Torino il binomio perfetto tra l’allenatore toscano e il difensore coreano, già visto nell’anno dello scudetto azzurro. Secondo la “Rosea”, questa operazione sarebbe strettamente legata al destino di Gleison Bremer, sempre più corteggiato dai club di Premier League. Una sua cessione per circa 40-50 milioni di euro finanzierebbe l’assalto a Kim Min-jae, che arriverebbe alla Continassa inizialmente con la formula del prestito.

Gli ostacoli economici e la posizione del Milan

Nonostante il forte inserimento della rivale, il club rossonero resta alla finestra forte del lavoro diplomatico svolto nei mesi precedenti. L’ostacolo principale per entrambe le società italiane rimane lo stipendio percepito in Baviera, che supera i 10 milioni di euro annui. Tuttavia, la voglia del giocatore di ritrovare la centralità perduta in Germania e il feeling con il campionato italiano potrebbero favorire un compromesso. Il Milan dovrà ora accelerare per evitare che la manovra di disturbo della Juventus si trasformi in un sorpasso definitivo per uno dei difensori più forti d’Europa.