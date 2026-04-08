Kim Milan, trattativa possibile? Il sudcoreano apre al ritorno in Italia, ma c’è concorrenza. Ecco le possibili opzioni

Kim Milan, trattativa possibile? Il sudcoreano apre al ritorno in Italia, ma c’è concorrenza di altri due club. Ecco le possibili opzioni

Kim Min-Jae, centrale difensivo del Bayern Monaco, continua a essere al centro dell’attenzione sul mercato, e il Milan, alla ricerca di un difensore, sembra essere una delle squadre italiane più interessate a portarlo a San Siro. Nonostante il suo contratto con il club bavarese scada nel 2028, il difensore coreano sta vivendo una stagione altalenante a livello di titolarità, motivo per cui le voci di mercato su un suo possibile trasferimento si sono intensificate.

Il presente al Bayern Monaco

Arrivato al Bayern Monaco nella stagione 2023, Kim Min-Jae ha mostrato solidità e carattere, ma non è riuscito a guadagnarsi una posizione da titolare fisso nella formazione di Vincent Kompany. In partite cruciali, come nel caso del Real Madrid in Champions League, il difensore coreano è stato relegato in panchina, una scelta che ha sollevato interrogativi sul suo futuro al Bayern.

Questo ha acceso l’interesse delle grandi squadre europee, e tra queste ci sarebbe anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo in difesa.

L’interesse del Milan

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan, che ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione, sta monitorando da vicino la situazione di Kim Min-Jae. Il difensore coreano sarebbe un profilo ideale per Massimiliano Allegri, in quanto si adatta perfettamente alla tipologia di difensore che il tecnico rossonero ha sempre cercato: forte fisicamente, solido in marcatura e abile nel gioco aereo.

La concorrenza per il centrale coreano è alta, con Inter e Juventus alla finestra, ma il Milan sembra essere determinato a valutare ogni opportunità. La possibilità di acquistare Kim Min-Jae a un prezzo inferiore rispetto ai 50 milioni di euro richiesti inizialmente dal Bayern Monaco è una situazione che i rossoneri potrebbero considerare vantaggiosa, soprattutto se il difensore non dovesse continuare a essere un titolare indiscusso.

La posizione di Kim Min-Jae

Al momento, Kim Min-Jae ha preferito non rilasciare dichiarazioni ufficiali sul suo futuro, limitandosi a sottolineare il suo affetto per l’Italia, un Paese che gli ha dato buoni ricordi durante la sua esperienza in Serie A. Tuttavia, è evidente che la sua situazione al Bayern Monaco potrebbe aprire la porta a un suo ritorno in Italia, con il Milan pronto a farsi avanti nel caso di un’eventuale trattativa.

Conclusioni

Il Milan è in prima linea per monitorare la situazione di Kim Min-Jae. Se dovesse diventare disponibile, il difensore coreano rappresenterebbe una grande opportunità di mercato per i rossoneri, che potrebbero rinforzare la propria difesa con un giocatore di grande esperienza internazionale. La situazione al Bayern Monaco sarà fondamentale per capire se ci sarà o meno un futuro di Kim Min-Jae a San Siro.

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