Calciomercato Milan, svolta in difesa: Allegri vuole Scalvini! Messaggio a Tare e primi contatti

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vorrebbe Scalvini come rinforzo in difesa in vista della prossima stagione: messaggio a Tare

Il mercato del Milan in vista della stagione 2026/2027 inizia a muovere i primi passi concreti e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Giorgio Scalvini. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il difensore dell’Atalanta è diventato il vero obiettivo prioritario per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese è un estimatore di lunga data del classe 2003: lo aveva già corteggiato ai tempi della Juventus, senza però riuscire a portarlo a Torino, e ora intende fare di lui il perno della difesa milanista del futuro.

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Calciomercato Milan, Scalvini tra Bergamo e San Siro: il prezzo del riscatto

Dopo aver superato brillantemente un grave infortunio che ne aveva frenato la crescita, Scalvini è tornato a essere un punto fermo nella formazione di Raffaele Palladino. Tuttavia, il suo destino sembra legato al piazzamento europeo dei bergamaschi in questo finale di stagione.

L’Atalanta valuta il cartellino del difensore della Nazionale circa 35 milioni di euro, ma il Milan sta preparando un’offerta strategica da 28 milioni per cercare di sbloccare la trattativa in estate. Non sarà un affare semplice, ma la dirigenza rossonera è pronta a tutto pur di accontentare le richieste tattiche del proprio allenatore e assicurarsi uno dei migliori talenti del calcio italiano.

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