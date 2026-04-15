Lewandowski Milan, Tare tenta il colpo mondiale: cena con l’agente per il colpo a zero

Lewandowski Milan, il ds rossonero accelera per il polacco ma Furlani frena: scontro di visioni. Tutte le novità sulla trattativa

Il mercato del Milan si infiamma attorno al nome di un fuoriclasse assoluto: Robert Lewandowski. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti con l’agente del giocatore, Pini Zahavi, sono in corso da diversi mesi e hanno vissuto un’accelerata decisiva proprio in queste ore. Il direttore sportivo ha infatti incontrato a cena a Milano il potente procuratore per impostare una trattativa che porterebbe a Milanello un leader carismatico a parametro zero, un’operazione che per portata mediatica e tecnica ricorda molto da vicino quella che portò Luka Modric in rossonero.

Tuttavia, il possibile sbarco dell’ex Bayern Monaco ha innescato una divergenza di vedute ai vertici societari. Se da un lato l’area tecnica spinge per l’acquisto, dall’altro emergono le perplessità della parte amministrativa. Stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, l’amministratore delegato Giorgio Furlani non sarebbe convinto della bontà dell’investimento su un calciatore di 37 anni. Nonostante i precedenti vincenti di Giroud e Modric, l’idea di Furlani resta quella di puntare su profili più giovani e con ingaggi più contenuti, in linea con i parametri economici di RedBird, creando così un vero e proprio scontro di visioni con Tare.

Il Barcellona e la concorrenza internazionale

L’addio al club blaugrana sembra ormai scritto, complice un rapporto non idilliaco con l’allenatore Hans Flick, che in diverse occasioni cruciali, come il quarto di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, ha preferito puntare su Ferran Torres come riferimento centrale. Questa situazione di incertezza ha attirato l’interesse di diversi club: oltre al Milan, anche la Juventus monitora la situazione, mentre dalla MLS è arrivata una proposta economica allettante che stuzzica non poco l’entourage del calciatore, che però sente di poter dare ancora molto al calcio europeo.

I numeri di un centravanti intramontabile

Nonostante le discussioni sulla carta d’identità, il rendimento sul campo continua a essere quello di un top player assoluto. In questa stagione con il Barcellona, Lewandowski ha già messo a segno 12 gol in Liga e 4 reti in Champions League, dimostrando di avere ancora il killer instinct dei giorni migliori. Per il Milan, che ha faticato enormemente a trovare la via della rete con continuità, il polacco rappresenterebbe l’usato garantito in grado di assicurare gol pesanti e quella mentalità vincente necessaria per tornare a competere ai massimi livelli.