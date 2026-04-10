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Lewandowski Milan, la suggestione: contatti e tentazioni MLS. Il punto della situazione
Lewandowski Milan, gli aggiornamenti sul possibile colpo a tinte rossonere: tentazione MLS per il polacco che però non chiude ai rossoneri
Il futuro di Robert Lewandowski resta uno dei nodi più intriganti del mercato internazionale del 2026. Sebbene nella testa del fuoriclasse polacco ci sia la MLS, spinta soprattutto dalla volontà della famiglia di vivere un’esperienza negli Stati Uniti, la pista europea non è ancora del tutto tramontata.
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Come riferito da Pietro Balzano Prota attraverso i canali di MilanVibesIT, trovano conferma le indiscrezioni lanciate da Luca Cohen riguardo a contatti avuti dal Milan con l’entourage dell’attaccante anche in tempi recenti.
Lewandowski e il Milan: prudenza sul colpo stellare
Nonostante il fascino di vedere un Pallone d’Oro a San Siro agli ordini di Massimiliano Allegri, la prudenza resta d’obbligo. Pietro Balzano Prota invita infatti ad andare «con i piedi di piombo» sulla fattibilità dell’operazione, sottolineando come non ci sia ancora una decisione definitiva da parte del giocatore.
Se il Milan rappresenta una tentazione tecnica di altissimo livello per la prossima Champions League, il richiamo di uno stile di vita differente oltreoceano pesa molto nelle valutazioni della famiglia Lewandowski. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se il Diavolo proverà l’affondo finale o se Robert volerà verso il sogno americano.