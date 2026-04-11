Calciomercato
Mercato Milan, Tare continua la caccia: talento del Real Madrid nel mirino in vista dell’estate
Mercato Milan, Igli Tare continua a seguire molto da vicino Valdepenas del Real Madrid: possibile affondo in estate
Mentre a Milanello la concentrazione è rivolta esclusivamente alla sfida di questa sera contro l’Udinese, negli uffici di Via Aldo Rossi il calciomercato del 2026 non si ferma mai. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Repubblica, il Milan avrebbe messo nel mirino un nuovo talento emergente della “Fábrica” del Real Madrid: il 19enne Víctor Valdepeñas.
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Il giovane difensore spagnolo si è distinto per una duttilità che ricorda i grandi interpreti del ruolo, essendo capace di agire con la stessa efficacia sia come difensore centrale che come terzino sinistro.
Mercato Milan, Valdepeñas tra clausole e ambizioni: il nodo dei Blancos
L’interesse del Milan per il classe 2006 è concreto, ma la trattativa con le Merengues non si preannuncia semplice. L’unico vero dubbio che frena parzialmente la dirigenza rossonera riguarda le condizioni imposte dal Real Madrid: i Blancos sono soliti cautelarsi con clausole di “recompra” o percentuali sulla futura rivendita che potrebbero limitare il controllo del Milan sul giocatore in futuro.
Tuttavia, la prospettiva di inserire nella rosa di Massimiliano Allegri un profilo così giovane e versatile stuzzica la società, desiderosa di proseguire sulla linea verde internazionale per blindare la difesa in vista della prossima stagione europea.