Roma Milan Women, Bergamaschi decide il match del Tre Fontane: le rossonere escono sconfitte

Roma Milan Women, l’ex Bergamaschi punisce le rossonere in superiorità numerica dopo il rosso a Van Dooren: finisce 1-0 per le giallorosse

Il big match della giornata di Serie A Femminile si chiude con il successo di misura della Roma, che supera il Milan per 1-0 al termine di una sfida intensa e agonisticamente accesa. A decidere l’incontro è stata la classica rete dell’ex, firmata da Annamaria Bergamaschi, duttile esterno di fascia dotata di grande spinta e senso del gol, che ha capitalizzato al meglio il momento di sbandamento delle ospiti.

La cronaca della gara e l’episodio chiave

La partita è rimasta in equilibrio per oltre un’ora, con le due compagini brave a chiudere gli spazi. La svolta del match è arrivata al 63′, quando Selena Babb, l’esperto portiere rossonero nota per i suoi riflessi, ha visto la propria retroguardia restare in dieci. Emma Van Dooren, centrocampista belga di sostanza e quantità, è stata infatti espulsa con un rosso diretto a causa di un brutto intervento a metà campo.

L’inferiorità numerica ha pesato immediatamente sulle scelte tattiche di Suzanne Bakker, l’allenatrice olandese che sta cercando di dare un’identità europea al gioco del club meneghino. Solo tre minuti dopo l’espulsione, al 66′, le capitoline hanno colpito: Bergamaschi è stata la più lesta ad approfittare di un cross invitante, trafiggendo la difesa avversaria e portando in vantaggio le padrone di casa.

Reazione d’orgoglio e classifica

Nonostante l’uomo in meno, le ragazze in maglia rossonera non si sono arrese. Negli ultimi quindici minuti, il Milan ha gettato il cuore oltre l’ostacolo, mostrando carattere e orgoglio nel tentativo di agguantare un pareggio che avrebbe avuto il sapore dell’impresa. Tuttavia, la difesa della Roma, guidata con autorità da Alessandro Spugna — tecnico capace di vincere lo Scudetto puntando su un calcio propositivo — ha retto l’urto fino al triplice fischio.

Con questo risultato, le milanesi restano ferme al quinto posto in classifica con 20 punti, vedendo allontanarsi la zona podio occupata dalle rivali storiche e dalle bianconere. La squadra di Bakker dovrà ora ripartire dalla grinta mostrata nel finale per affrontare i prossimi impegni stagionali.