Calciomercato Milan Femminile, ufficiale l’arrivo dell’attaccante polacca Ewelina Kamczyk! Il cominicato

Calciomercato Milan Femminile, ufficiale l’arrivo dell’attaccante polacca Ewelina Kamczyk dal Fleury 91 Feminines! Il cominicato del club

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Ewelina Kamczyk, attaccante polacca proveniente dal FC Fleury 91 Feminines, con un contratto che la lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028. La calciatrice, classe 1996, è una delle punte di diamante del calcio femminile polacco e porterà la sua esperienza e il suo talento alla corte delle rossonere.

Una carriera in continua ascesa

Nata a Wodzisław Śląski (Polonia), Ewelina Kamczyk inizia la sua carriera calcistica nel Ludowy Klub Sportowy Krzyżanowice, per poi affermarsi con il Czarni Gorzyce. Nel 2013 fa il suo debutto in Ekstraliga Kobiet con l’Unia Racibórz e l’anno successivo si trasferisce al Medyk Konin, dove conquista il suo primo titolo da campionessa di Polonia, oltre alla Coppa nazionale. Nel 2015, si trasferisce al Górnik Łęczna, dove diventa una delle protagoniste assolute del campionato, laureandosi miglior marcatrice nella stagione 2016/17 e contribuendo alla vittoria di tre titoli polacchi consecutivi e di due Coppe di Polonia.

Nel 2021, intraprende una nuova esperienza internazionale firmando con il Fleury, club del campionato francese, continuando così la sua crescita nel panorama calcistico europeo.

Un pilastro della nazionale polacca

Kamczyk è anche un punto di riferimento per la nazionale polacca, con la quale ha vinto il campionato europeo Under 17, consolidando la sua posizione come una delle calciatrici più promettenti della sua generazione. La sua esperienza internazionale e le sue capacità offensive saranno un valore aggiunto per il Milan.

Il numero di maglia e le aspettative

Per questa nuova avventura in Serie A femminile, Ewelina Kamczyk indosserà la maglia numero 80, un numero che rappresenta l’inizio di una nuova fase della sua carriera con il club rossonero. Il Milan punta su di lei per rinforzare il proprio reparto offensivo e raggiungere nuovi traguardi sia a livello nazionale che internazionale.

