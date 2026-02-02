Milan femminile mercato, vicino un doppio colpo: Sesay e Kamczyk per il dopo Ijeh. Il club rossonero prova a rilanciare dopo l’addio della svedese

Il Milan femminile, ieri vittorioso contro il Genoa, è a un passo dal piazzare un doppio colpo di mercato. Stando a quanto appreso da MilanNews24.com il club rossonero è in chiusura per Mawa Sesay, attaccante classe 2005 di prospettiva proveniente dal Valerenga, e per Ewelina Kamczyk, esperta centrocampista 29enne del Fleury e della Nazionale polacca.

Il club reinveste così una parte dei soldi incassati dalla cessione di Ijeh al North Carolina Courage (475 mila dollari, affare record per il calcio femminile italiano). Stando a quanto trapela dal club la svedese – trattenuta anche se avrebbe voluto salutare già la scorsa estate – a novembre aveva nuovamente richiesto la cessione in vista del prossimo giugno. Per questo il Milan ha scelto di anticiparne l’uscita, monetizzando al massimo e preferendo non tenere in rosa una giocatrice ormai con la testa altrove.

Nelle intenzioni della società non ci sarebbe l’intenzione di fare passi indietro sul progetto femminile ma di continuare a crescere insieme al movimento. Da un punto di vista della competitività, come sempre, sarà il campo a parlare. Con la cessione di Ijeh il Milan ha perso molto.

