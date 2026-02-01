Milan Women
Milan Femminile Genoa Women 2-1: Bakker festeggia. Il resoconto del match
Milan Femminile Genoa Women 2-1: importante successo delle ragazze di Suzanne Bakker. Il resoconto del match
Il mese di febbraio del Milan Women si apre esattamente come si era chiuso gennaio: nel segno del talento purissimo di Kayleigh Van Dooren. A Solbiate Arno, le rossonere di Suzanne Bakker superano per 2-1 un indomito Genoa, conquistando tre punti pesantissimi per la rincorsa ai piazzamenti europei.
Milan Femminile Genoa Women 2-1, la cronaca: il fattore “Van Dooren” e il muro Giuliani
Una partita intensa, decisa dalla qualità della numero 10 olandese e dalla capacità del gruppo di soffrire nel momento del massimo sforzo ospite:
- Nuova Doppietta: Kayleigh Van Dooren ha firmato entrambi i gol rossoneri (il primo al 9′ di testa), centrando la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata alla Ternana Women la scorsa settimana.
- Episodi e VAR: Il Genoa ha venduto cara la pelle, trovando il momentaneo pareggio su un rigore ribattuto da Laura Giuliani. Il match è stato acceso anche da un lungo controllo FVS per un contatto su Koivisto in area offensiva, non sanzionato.
- Aggancio Europeo: Approfittando del pareggio tra Lazio e Como Women, il Milan resta pienamente in corsa per la zona Champions, chiudendo nel migliore dei modi un ciclo terribile di 5 partite in 15 giorni affrontate in piena emergenza organico.
Road to Rome: Domenica la sfida totale
Il successo di oggi infonde fiducia e ottimismo in vista del test più probante della stagione. Domenica prossima, alle ore 12:30, il Milan sarà ospite della capolista Roma. Una sfida che dirà molto sulle reali ambizioni scudetto e Champions delle rossonere in questo infuocato 2026.