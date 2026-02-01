Milan Femminile Genoa Women 2-1: Bakker festeggia. Il resoconto del match

Milan Femminile Genoa Women 2-1: importante successo delle ragazze di Suzanne Bakker. Il resoconto del match

Il mese di febbraio del Milan Women si apre esattamente come si era chiuso gennaio: nel segno del talento purissimo di Kayleigh Van Dooren. A Solbiate Arno, le rossonere di Suzanne Bakker superano per 2-1 un indomito Genoa, conquistando tre punti pesantissimi per la rincorsa ai piazzamenti europei.

Milan Femminile Genoa Women 2-1, la cronaca: il fattore “Van Dooren” e il muro Giuliani

Una partita intensa, decisa dalla qualità della numero 10 olandese e dalla capacità del gruppo di soffrire nel momento del massimo sforzo ospite:

Kayleigh Van Dooren ha firmato entrambi i gol rossoneri (il primo al 9′ di testa), centrando la sua seconda doppietta consecutiva dopo quella rifilata alla Ternana Women la scorsa settimana. Episodi e VAR: Il Genoa ha venduto cara la pelle, trovando il momentaneo pareggio su un rigore ribattuto da Laura Giuliani . Il match è stato acceso anche da un lungo controllo FVS per un contatto su Koivisto in area offensiva, non sanzionato.

Il Genoa ha venduto cara la pelle, trovando il momentaneo pareggio su un rigore ribattuto da . Il match è stato acceso anche da un lungo controllo FVS per un contatto su in area offensiva, non sanzionato. Aggancio Europeo: Approfittando del pareggio tra Lazio e Como Women, il Milan resta pienamente in corsa per la zona Champions, chiudendo nel migliore dei modi un ciclo terribile di 5 partite in 15 giorni affrontate in piena emergenza organico.

Road to Rome: Domenica la sfida totale

Il successo di oggi infonde fiducia e ottimismo in vista del test più probante della stagione. Domenica prossima, alle ore 12:30, il Milan sarà ospite della capolista Roma. Una sfida che dirà molto sulle reali ambizioni scudetto e Champions delle rossonere in questo infuocato 2026.