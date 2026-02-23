De Winter non si arrende dopo il KO interno e su Instagram lancia il messaggio per caricare l’ambiente -FOTO

De Winter, il giovane difensore belga che ha trovato stabilità nella retroguardia rossonera, ha voluto scuotere i compagni dopo la sconfitta contro il Parma

Il clima in casa rossonera è teso, ma non privo di segnali di reazione. Dopo l’amaro 0-1 rimediato a San Siro contro i ducali, a metterci la faccia è uno dei volti più positivi della stagione. Come riportato da Instagram, il numero 5 del club di Via Aldo Rossi ha voluto condividere il proprio pensiero con i tifosi. Koni De Winter, promettente centrale belga arrivato per rinforzare il reparto arretrato, ha postato alcune immagini della gara accompagnate da una didascalia emblematica: «We keep going».

Un leader silenzioso per Landucci

Il messaggio del calciatore non è passato inosservato. In un momento in cui Massimiliano Allegri, tecnico livornese esperto in gestioni complicate, deve fare i conti con un’infermeria sempre piena, la crescita di Koni De Winter rappresenta una delle poche note liete. Il difensore ha ormai acquisito una condizione fisica e psicologica invidiabile, diventando un punto fermo anche per il vice Marco Landucci, storico collaboratore tattico che ha guidato la squadra dalla panchina nell’ultimo match.

La rincorsa ai nerazzurri si complica

Nonostante la prova di carattere del singolo, il verdetto del campo resta pesantissimo. Il gol del difensore argentino Troilo ha gelato le speranze del club meneghino, che ora vede l’Inter scappare via in classifica. Il divario dalla squadra guidata da Cristian Chivu è salito a 10 lunghezze.

Per i bisciosi, il successo del Parma rappresenta un assist insperato per la fuga scudetto. Tuttavia, la determinazione mostrata da Koni De Winter suggerisce che lo spogliatoio rossonero non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca prima del tempo, cercando di onorare la maglia fino all’ultima giornata.