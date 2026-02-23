Connect with us

Milan Parma, cade un tabù lungo dodici anni: la statistica Opta che certifica la crisi rossonera

Milan

Milan Parma, la sconfitta interna contro i ducali mancava dal marzo del 2014: amara ricorrenza statistica per i rossoneri

Il pareggio sfumato a San Siro contro il Parma non lascia in dote soltanto rimpianti per la classifica, ma aggiorna un dato statistico che fotografa il momento nero del Milan. Secondo quanto riportato da Opta, il club emiliano è tornato a vincere una partita in trasferta contro i rossoneri in Serie A per la prima volta da marzo 2014, quando la sfida terminò con un rocambolesco 4-2.

Milan Parma: il crollo di San Siro e il ritorno del fantasma del 2014

Questo successo storico del Parma rompe un’imbattibilità casalinga che durava da ben dodici anni, mettendo a nudo le fragilità della squadra di Allegri. Se nel 2014 il Milan viveva una fase di profonda transizione, la sconfitta di ieri brucia ancora di più perché arriva in piena lotta Champions e conferma le difficoltà dei rossoneri nel gestire le gare tra le mura amiche contro le squadre della parte destra della classifica.

I punti chiave del dato Opta:

  • Un digiuno interrotto: Il Parma non espugnava la “Scala del calcio” in versione rossonera da oltre un decennio.
  • Difesa sotto accusa: Come dodici anni fa, il reparto arretrato ha concesso troppo, permettendo agli ospiti di riscrivere la storia recente del confronto.

Per il Milan, rimboccarsi le maniche non è più solo un modo di dire, ma una necessità per evitare che questo 2026 diventi l’anno dei record negativi.

