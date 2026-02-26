Estupinan al capolinea: il Milan fissa il prezzo per evitare la minusvalenza e punta tutto sulla vetrina Mondiale

Estupinan, il laterale sinistro del Milan è ai saluti: piovono conferme sull’addio al termine dell’annata. I rossoneri fissano il prezzo

Il matrimonio tra il Milan e Pervis Estupiñán sembra destinato a concludersi dopo una sola, deludente stagione. Arrivato con l’eredità pesante di Theo Hernández, l’esterno ecuadoriano non è mai riuscito a integrarsi nel calcio di Massimiliano Allegri, finendo per perdere il posto a favore del giovane Bartesaghi. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha ormai deciso di ascoltare offerte per l’estate 2026.

I numeri dell’ex Brighton e Villarreal sono impietosi: 16 presenze totali, di cui 10 da titolare, con zero gol e un solo assist all’attivo. Statistiche che lo hanno reso sacrificabile agli occhi di Allegri e messo sulla lista dei partenti da Tare e Furlani.

La strategia finanziaria: l’obiettivo 14 milioni

Il vero nodo della questione è legato al bilancio. Acquistato per 17 milioni di euro più 2 di bonus, Estupiñán ha un contratto fino al 2030 che pesa sulle casse rossonere. Per evitare una sanguinosa minusvalenza, il Milan deve incassare almeno 14 milioni di euro dalla sua cessione.

Per raggiungere questa cifra, il club punta tutto sul Mondiale 2026: l’Ecuador è inserito in un girone con Germania, Costa d’Avorio e Curaçao, e una serie di prestazioni di alto livello potrebbe far lievitare il prezzo, attirando l’interesse di club in Spagna e Inghilterra, dove il giocatore gode ancora di una buona reputazione. Nonostante l’accostamento al Bologna, la preferenza di via Aldo Rossi resta una cessione definitiva all’estero.