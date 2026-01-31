Mercato Milan, Mateta sta perdendo la pazienza? L’attaccante manda un chiaro messaggio sui social – FOTO

Mercato Milan, Mateta manda un messaggio molto chiaro sui social: l’attaccante aspetta ancora il via libera per unirsi ai rossoneri

Il mercato invernale del Milan si gioca tutto sull’asse Londra-Milano per Jean-Philippe Mateta. Nonostante i rossoneri abbiano ormai raggiunto un’intesa totale sia con l’attaccante che con il Crystal Palace sulla base di circa 30 milioni di euro, manca ancora l’ultimo tassello per il via libera definitivo. Il club inglese, infatti, non intende privarsi della sua stella senza aver prima blindato un sostituto all’altezza. La situazione si è complicata nelle ultime ore dopo il clamoroso stop nella trattativa tra il Palace e il Wolverhampton per Strand Larsen, un affare che sembrava fatto e che è saltato proprio allo scambio dei documenti.

Mercato Milan, social e indizi: Mateta aspetta solo la chiamata rossonera

Il desiderio del centravanti francese di vestire la maglia rossonera è ormai diventato di dominio pubblico, alimentato anche dalle sue recenti attività sui social network. Mateta ha postato una storia su Instagram che ha scatenato i tifosi: un segnale inequivocabile della sua volontà di lasciare la Premier League per sposare il progetto di Massimiliano Allegri. Nonostante la pressione esercitata dal calciatore, che ha già comunicato ufficialmente al club e all’allenatore di voler solo il Milan, la palla resta saldamente tra le mani della dirigenza inglese.

L’agente di Mateta è attualmente a Milano per gestire le fasi finali di un’operazione che i rossoneri vorrebbero chiudere entro lunedì. «Il Milan se lo aspettava in mattinata» riferiscono gli esperti, ma il Palace continua a fare muro in attesa di una nuova punta (si valuta ora Guessand dell’Aston Villa). Se l’incastro dei sostituti non dovesse risolversi nelle prossime ore, il rischio è che il trasferimento possa slittare alla sessione estiva, nonostante il forte pressing di Furlani e Moncada per regalarlo subito ad Allegri.

