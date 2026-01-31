Mercato Milan, Moretto e Romano rivelano nuovi dettagli sull’affare Mateta: «Il giocatore vuole solo i rossoneri! Ecco per cosa bisogna aspettare…»

Mercato Milan, Moretto e Romano parlano così della trattativa per Mateta e svelano nuovi dettagli

Il futuro di Jean-Philippe Mateta è appeso a un filo sottilissimo in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riferito dagli esperti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Milan ha ormai blindato l’attaccante francese: l’accordo con il giocatore e il suo procuratore (attualmente a Milano) è totale, coprendo sia lo stipendio che le commissioni. Tuttavia, il semaforo verde da Londra non è ancora arrivato. Il Crystal Palace resta fermo sulla propria posizione: Mateta non parte senza un sostituto già in pugno, e il fallimento improvviso dell’affare Strand Larsen con il Wolverhampton ha irrigidito i rapporti tra i club inglesi, bloccando di fatto il domino degli attaccanti.

Mercato Milan, Nkunku non si muove: Allegri punta sulla sua permanenza

Parallelamente alla questione centravanti, si chiarisce il futuro di Christopher Nkunku. Nonostante i rumors che lo accostavano a club come Roma o Fenerbahce, Fabrizio Romano è stato categorico: «Nkunku vuole restare al Milan». Il francese, fortemente voluto da Massimiliano Allegri, non ha mostrato alcuna apertura alla cessione, ribadendo la scelta fatta in estate quando preferì i rossoneri a giganti come Bayern Monaco e Newcastle. La sua volontà di giocarsi le proprie carte a Milano complica ulteriormente l’incastro tattico e numerico, ma conferma la centralità del progetto tecnico attuale.

Mateta, dal canto suo, sta forzando la mano: non è stato convocato e ha ribadito alla dirigenza inglese di volere solo il Milan. «Bisogna aspettare che il Palace dia il via libera» ha sottolineato Moretto, spiegando che i rossoneri attendevano la fumata bianca già in mattinata. La speranza è che gli inglesi riescano a sbloccare un nuovo innesto last-minute per liberare finalmente la punta francese verso la Serie A.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: avanza Disasi in difesa. Maignan prossimo alla firma, si avvicina l’inizio dei lavori al nuovo stadio