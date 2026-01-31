Mercato Milan, bloccata la trattativa per Mateta: ecco i motivi e tutti i dettagli

Mercato Milan, Di Marzio rivela nuovi dettagli sulla trattativa con il Crystal Palace per Mateta: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato invernale del Milan vive ore di pura adrenalina, con gli occhi puntati su Londra per Jean-Philippe Mateta. Nonostante l’intesa verbale raggiunta tra i club, la trattativa è entrata in una fase di stallo pericolosa perché il Crystal Palace non ha ancora in mano un sostituto. La situazione è precipitata quando l’affare tra gli inglesi e il Wolverhampton per Strand Larsen è saltato proprio sul traguardo, lasciando i “Glaziers” scoperti.

Mercato Milan, Allegri attende rinforzi: il punto sulla rosa rossonera

Il tecnico Massimiliano Allegri ha espresso chiaramente la necessità di avere un’alternativa di peso in attacco, specialmente con l’incertezza legata al futuro di Nkunku, che per ora non sembra intenzionato a lasciare Milano nonostante l’interesse della Roma. Le prossime ore saranno decisive per capire se la dirigenza rossonera riuscirà a sbloccare l’impasse: «Il Milan sta facendo di tutto per portare il giocatore in Italia entro la chiusura del mercato» riferisce Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo X.

L’agente del calciatore francese si trova ancora a Londra per cercare di mediare tra le parti e spingere per il trasferimento. Tutto dipende ora dal domino degli attaccanti in Premier League: senza un nuovo innesto per il Palace, il puzzle di mercato di Igli Tare rischia di rimanere incompleto.

