Calciomercato Milan, continua il muro del Crystal Palace per Mateta: Furlani ha un alleato, cosa può succedere

Calciomercato Milan, prosegue la resistenza del Crystal Palace per quanto riguarda la partenza di Mateta: francese in pressing

Il sabato che doveva essere della fumata bianca per Mateta si è trasformato in una trincea diplomatica. Nonostante il pressing asfissiante di Igli Tare e la volontà ferrea del giocatore, il Crystal Palace ha inasprito le proprie posizioni, rallentando quello che sembrava un trasferimento imminente. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la trattativa vive ore di altissima tensione.

Calciomercato Milan, la situazione Mateta: il Palace alza il prezzo (e il muro)

Il Milan ha fatto tutto il possibile, ma il club inglese non ha ancora dato l’apertura decisiva per gennaio:

L’offerta rossonera: Il Milan è pronto a sborsare tra i 30 e i 35 milioni di euro , aumentando la parte fissa per convincere le “Eagles” a privarsi subito del loro bomber. Per il giocatore è pronto un contratto da 3 milioni più bonus a stagione.

Il Milan è pronto a sborsare tra i , aumentando la parte fissa per convincere le “Eagles” a privarsi subito del loro bomber. Per il giocatore è pronto un contratto da a stagione. Il sostituto fantasma: Sebbene il Palace abbia annunciato Evann Guessand , manca ancora l’accordo per Jorgen Strand Larsen dai Wolves. Senza la certezza della seconda punta, il club londinese preferisce fare muro.

Sebbene il Palace abbia annunciato , manca ancora l’accordo per dai Wolves. Senza la certezza della seconda punta, il club londinese preferisce fare muro. Rottura totale: Mateta sta giocando “apertamente per il Milan”. La rottura con l’ambiente è certificata dalle parole del tecnico Olivier Glasner, che lo ha escluso dai convocati per la sfida contro il Nottingham Forest: “Non è nello stato mentale per giocare… se un giocatore non riesce a concentrarsi sul calcio, non ha senso che giochi”.

L’equazione Nkunku e il fattore tempo

La Gazzetta dello Sport sottolinea che il weekend è ancora lungo e che il Milan ha un grande alleato: il giocatore stesso, deciso a sbarcare in Italia dopo anni di attesa. In questo incastro entra anche il futuro di Christopher Nkunku: la sua uscita (direzione Roma) resta congelata finché il Palace non libererà Mateta. Sono ore di attesa febbrile, con la dirigenza rossonera che incassa il colpo ma non smette di trattare, fiduciosa che la volontà di JPM possa far crollare l’ultima resistenza inglese entro lunedì.